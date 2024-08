ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty bezeichnete diese in einer ersten Reaktion am Donnerstag als stark. So lägen die Umsätze im zweiten Quartal um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Das Wachstum des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters habe sich im Vergleich zum ersten Quartal beschleunigt./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 02:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 02:02 / ET

