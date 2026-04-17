ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 29 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des für 2027 angekündigten Rücktritts von Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Er schließe sich dem Glückwunsch-Chor für Östbergs Leistungen gerne an, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch was den Markt betreffe, dürften viele die Ansicht des Großaktionärs Aspex teilen, dass personelle Veränderungen beim Essenlieferanten notwendig seien./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben