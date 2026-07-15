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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 42,50 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Das Einschalten des Finanzinvestors SSW Partners, um den kartellrechtlichen Bedenken zuvorzukommen, könnte sich als erfolgreich erweisen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt sieht der Experte kaum Spielraum für die Aktionäre, einen höheren Übernahmepreis durchzusetzen, und auch kaum Chancen, dass ein Gegenbieter auftaucht./la/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:51 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
10:11 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Delivery Hero Buy UBS AG
01.06.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.06.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.