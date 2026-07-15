ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 42,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Das Einschalten des Finanzinvestors SSW Partners, um den kartellrechtlichen Bedenken zuvorzukommen, könnte sich als erfolgreich erweisen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt sieht der Experte kaum Spielraum für die Aktionäre, einen höheren Übernahmepreis durchzusetzen, und auch kaum Chancen, dass ein Gegenbieter auftaucht./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Delivery Hero Aktie News
Delivery Hero Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.