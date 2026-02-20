DAX23.984 +2,5%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,87 +2,3%Gold5.184 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 34 Euro

10.03.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
41,20 EUR 2,85 EUR 7,43%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese lägen am unteren Rand vom Pharmahersteller ausgegebenen Zielkorridore, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Das gelte für den Umsatz sowie für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

