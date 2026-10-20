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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 330 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
310.70 EUR 1.70 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) etwas übertroffen, schrieb Tom Mills am Dienstag zu den Zahlen für das dritte Quartal. Die Deutsche Börse profitiere vom Status als "sicherer Hafen"./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
12:11 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG

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