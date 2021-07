ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Post nach Eckdaten zum zweiten Quartal und angehobenen diesjährigen Unternehmenszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Ein besser als erwartetes operatives Quartalsergebnis (bereinigtes Ebit) stehe mit dem anhaltend hohen Paketvolumen und einer Erholung im Geschäft unter Unternehmenskunden in Zusammenhang, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/la

