ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 4000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Chefwechsel folge einem "gut ausgetretenen Pfad", schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er komme vielleicht früher als gedacht, signalisiere aber Kontinuität./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 02:55 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------