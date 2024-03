ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt DocMorris auf 'Buy' - Ziel 90 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Auf den ersten Blick hätten die Jahreszahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jetzt seien alle Augen auf den Start des Einlöseprozesses für E-Rezepte gerichtet. Die endgültigen Spezifikationen seien nun festgelegt und so erwartet er in den kommenden Wochen die offizielle Einführung einer eigenen Lösung von DocMorris./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 02:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 02:54 / ET

