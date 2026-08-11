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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 22,70 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon (EON SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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10:31 EON SE Buy Deutsche Bank AG
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09:21 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 EON SE Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.