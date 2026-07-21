ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auch wenn es leicht unter den Markterwartungen ausgefallen sei, belege das organische Wachstum im zweiten Quartal ein robustes, hohes Wachstum, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte Marge im ersten Halbjahr sei beruhigend./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|21:26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21:26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.