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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 400 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Gute Verkaufsergebnisse bei einer Versteigerung von Luxusautos im kalifornischen Monterey bestätigten seine optimistische Einschätzung der Italiener, schrieb James Grzinic am Montag. Anders als im breiteren Luxussektor sei die Gewinnung von Neukunden mit Interesse an klassischen Modellen ein gut funktionierender Mechanismus bei Ferrari./rob/gl/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
12:46 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
03.08.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Ferrari Buy UBS AG

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