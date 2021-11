ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für flatexDEGIRO nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Online-Brokers sei etwas besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 02:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2021 / 02:40 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------