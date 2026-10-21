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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Flatexdegiro auf 'Hold' - Ziel 40 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
24.70 EUR 0.28 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für flatexDEGIRO auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In turbulenten Zeiten seien die Gewinne des Online-Brokers robust, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach den Zahlen für das dritte Quartal. Der Fokus der Investoren liege nun auf der Strategie, zu der sich das Unternehmen im Februar äußern will./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG

Information

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