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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 32 Euro

05.05.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,34 EUR -1,53 EUR -3,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. James Vane-Tempest schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, die Umsatzentwicklung des Dialysekonzerns entspreche in etwa den Erwartungen. Der Fokus liege aber wohl auf dem US-Geschäft wegen einer dort gesunkenen Behandlungszahl./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:02 / ET

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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

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15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12:11Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
09:56Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
20.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:46Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

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