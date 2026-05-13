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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

15.05.26 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für den Monat April mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das Verkehrsaufkommen sei erwartungsgemäß schwach gewesen, schrieb Graham Hunt am Freitag. Ursächlich hierfür seien die Streiks bei der Lufthansa gewesen, die die Störungen aus dem Nahen Osten noch verschärft hätten. Trotz kurzfristigen Gegenwinds hält der Analyst die Bewertung der Aktie des Flughafenbetreibers für attraktiv. Sie werde zudem gestützt von höheren Ticketpreisen und geringeren Investitionsausgaben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 01:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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