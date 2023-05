ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fraport auf 'Underperform' - Ziel 37 Euro

Aktien in diesem Artikel Fraport 45,02 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Angesichts der Kosteninflation habe der Flughafenbetreiber enttäuscht, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten für das laufende Jahr seien derweil intakt./la/gl

