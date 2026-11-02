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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA
48.92 EUR 1.20 EUR 2.50 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro./rob/bek/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.

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Datum Rating Analyst
11:21 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fresenius SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 Fresenius SECo Buy Jefferies & Company Inc.

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