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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Werte in diesem Artikel
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FUCHS SE VZ
41.68 EUR -0.30 EUR -0.71 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE (FUCHS SE VZ) auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt seinen diese solide ausgefallen, getragen von einer starken Umsatzentwicklung. Gründe hierfür seien Vorzieheffekte, eine eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern sowie Wachstum aus eigener Kraft. Wie zuvor bereits berichtet, impliziere die Prognose für das zweite Halbjahr ein operatives Ergebnis (Ebit) deutlich unter dem Niveau des ersten Halbjahres. Dies sei auf Vorzieheffekte im ersten Halbjahr und steigende Rohstoffpreise zurückzuführen, welche auf die Margen drückten./rob/err/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
16:06 FUCHS SE VZ Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 FUCHS SE VZ Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 FUCHS SE VZ Kaufen DZ BANK
23.07.26 FUCHS SE VZ Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 FUCHS SE VZ Overweight JP Morgan Chase & Co.