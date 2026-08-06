DAX 26.373 +0,9%ESt50 6.541 +0,6%MSCI World 4.974 -0,2%Top 10 Crypto 8,43 -0,3%Nas 26.588 +0,9%Bitcoin 56.289 +1,0%Euro 1,1564 +0,4%Öl 82,1 -0,5%Gold 4.357 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Assicurazioni Generali S.p.A.
45.23 EUR 0.54 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali (Assicurazioni Generali) nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Resultate offenbarten darüber hinaus auch eine interessantere Entwicklung. Denn sie widerlegten teilweise das Argument der Pessimisten, wonach sich Preisanstiege und Umsatzwachstum rasch verlangsamten, während die anhaltende Inflation dazu führe, dass die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wegen Kundenabwanderungen kurz davor stehe, ihren Rentabilitätshöchststand zu erreichen./rob/la/he

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Aktuelle Assicurazioni Generali Aktie News

Werbung

Assicurazioni Generali Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Assicurazioni Generali nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)