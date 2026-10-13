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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Givaudan auf 'Hold' - Ziel 3030 Franken

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Aktien
Givaudan AG
4,005.00 EUR 299.00 EUR 8.07 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3030 Franken belassen. Marcus Dunford-Castro lobte am Dienstag die Umsatzentwicklung des Schweizer Aromenproduzenten im dritten Quartal. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen./rob/ajx/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:51 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research

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