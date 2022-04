ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt GlaxoSmithKline auf 'Buy' - Ziel 2100 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Umsatz und Gewinn des Pharmakonzerns hätten dank des starken Gürtelrose-Impfstoff Shingrix die Erwartungen getoppt, schrieb Analyst Peter Welford am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf Geschäftszahlen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2022 / 02:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / 02:51 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------