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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt GSK auf 'Buy' - Ziel 2500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK (GlaxoSmithKline) auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten beende eine Gelegenheit mit einem geschätzten Umsatzpotenzial von einer Milliarde US-Dollar, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob

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Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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13.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 GSK Hold Deutsche Bank AG