ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt H&M auf 'Hold' - Ziel 115 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 schwedischen Kronen belassen. Das Erlöswachstum der Modekette aus eigener Kraft sei signifikant schwächer als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 03:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2023 / 03:24 / ET

