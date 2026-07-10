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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel 360 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET

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DatumRatingAnalyst
08:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
12.05.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets