ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hella auf 'Hold' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hella (HELLA GmbHCo) nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers seien auf den ersten Blick weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zudem habe der Scheinwerfer-Hersteller den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/20 bestätigt./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2020 / 02:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2020 / 02:10 / ET