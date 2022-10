ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 66 Euro

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 21,57 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HelloFresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Resultate sollten die Bedenken einiger Investoren, ob der Kochboxenanbieter sein Profitbilitätsziel in einer Welt ohne Corona-Einschränkungen erreichen könne, mildern, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 03:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 03:09 / ET