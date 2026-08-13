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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 74 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
77.44 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Der Bereich Klebstoffe habe unerwartet deutlich zugelegt und das Segment Bereich Waschmittel sei wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt, schrieb David Hayes am Donnerstag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Dies seien ermutigende Anzeichen, doch die unveränderten Ziele für Marge und Gewinn je Aktie signalisierten, dass die Preisentwicklung im Consumer-Bereich in der zweiten Jahreshälfte uneinheitlich ausfallen werde, und unterstrichen die anhaltenden Unsicherheiten./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:36 Henkel vz Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK
13.08.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK
12.08.26 Henkel vz Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Henkel vz Sector Perform RBC Capital Markets

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