ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 77 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel (Henkel vz) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|22.07.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|15.07.2025
|Henkel vz Overweight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|26.06.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|13.06.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen