DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.672 +1,5%Bitcoin 67.984 +0,6%Euro 1,1138 -0,7%Öl 98,4 +0,1%Gold 4.064 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
366.40 EUR 19.20 EUR 5.53 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HOCHTIEF nach einem Bericht über das Interesse der Konzernmutter ACS an einer Komplettübernahme des Baukonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Für Branchenexperte Graham Hunt wäre das keine Überraschung. Der Hochtief-Aktienkurs sei seit dem Rekordhoch stark gefallen, während die Gewinnerwartungen in der gleichen Zeit gestiegen seien, schrieb er in einer am Freitagabend vorliegenden Studie. Die Blicke richteten sich nun auf den Kapitalmarkttag von ACS am 12. November, wo das Thema im Fokus stehen dürfte./mis/he

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:45 / ET

Aktuelle HOCHTIEF Aktie News

Werbung

HOCHTIEF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20:01 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
12:01 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.