ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Modehändler habe beim Umsatz wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) aber habe enttäuscht./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2024 / 01:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 01:48 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------