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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 33 Euro

05.05.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
37,60 EUR 1,84 EUR 5,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HUGO BOSS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Modekonzerns habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Frederick Wild in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dies basiere hauptsächlich auf der Rückkehr zum Wachstum in China, anhaltenden Verbesserungen im Pazifikraum und auf einer überdurchschnittlichen Bruttomarge. Zudem liege das berichtete Wachstum aus eigener Kraft über dem Konsens, und es beinhalte eine Verwässerung durch den Nahost-Krieg./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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