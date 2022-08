ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ING auf 'Buy' - Ziel 13,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING (ING Group) anlässlich eines von der EZB genehmigten Aktienrückkaufs der Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Die Bank ING könne mit einer unerwartet frühen Auflage eines Aktienrückkaufprogramms positiv überraschen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kursgewinne der Unicredit-Aktien belegten, dass Europas Banken mit solchen Kapitalmaßnahmen auf die Zustimmung der Investoren träfen./bek/la

