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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat JENOPTIK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten und die Jahresziele in Richtung der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne präzisiert, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Experte erwähnte noch die über den Erwartungen liegenden Auftragseingänge./rob/gl/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:01 / CEST

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DatumRatingAnalyst
09:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG