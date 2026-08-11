ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 45 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat JENOPTIK nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten und die Jahresziele in Richtung der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne präzisiert, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Experte erwähnte noch die über den Erwartungen liegenden Auftragseingänge./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:01 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:01 / CEST
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