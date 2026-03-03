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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik nach detaillierten Zahlen auf 'Buy'

25.03.26 09:03 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für JENOPTIK nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die im Februar veröffentlichten vorläufigen Eckzahlen seien bestätigt und die Jahresziele für 2026 präzisiert worden, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Technologiekonzern erwarte ein einstelliges Umsatzwachstum und eine operative Ergebnismarge, die mit 9 bis 21 Prozent über dem Vorjahreswert liege. Zugleich sollen die Investitionsausgaben 2026 wohl leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Der Analyst wies darauf hin, dass Analysten im Schnitt für 2026 ein Umsatzwachstum von 8 Prozent und eine Ebitda-Marge von 20 Prozent erwarteten./ck/rob/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
09:11JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:11JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.02.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

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