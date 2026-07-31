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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuelle Preisentwicklung und die bessere Auftragslage lieferten ein deutlich schöneres Bild für das zweite Halbjahr./rob/edh/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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