ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Klöckner & Co nach Rekordjahr auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) nach endgültigen Zahlen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,90 Euro belassen. Der Stahlhändler habe ein Rekordjahr hinter sich und die angekündigte Dividende liege innerhalb der Erwartungen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 02:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 02:03 / ET

