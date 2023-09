ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Knaus Tabbert auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knaus Tabbert nach einer Anhebung des Rentabilitätsziels auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Während das konkretisierte Umsatzziel für 2023 auf dem Niveau der mittleren Markterwartung liege, impliziere das neue Ziel für die operative Gewinnmarge (bereinigte Ebitda-Marge) einen Anstieg der durchschnittlichen Schätzung für das Ergebnis, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 02:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2023 / 02:46 / ET

