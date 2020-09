ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Kone auf 'Underperform' - Ziel 45,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45,20 Euro belassen. Die Markterwartungen dürften nun leicht steigen, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer ersten Reaktion auf den optimistischeren Ausblick des Herstellers von Aufzugsanlagen- und Fahrtreppen am Dienstag./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 03:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2020 / 03:15 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------