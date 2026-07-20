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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt L'Oreal auf 'Underperform' - Ziel 328 Euro

Werte in diesem Artikel
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
375.95 EUR 2.85 EUR 0.76 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Molly Wylenzek zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse für L'Oreal aus dem Zahlenwerk des Luxusgüterkonzerns. Auf vergleichbarer Basis habe das Parfüm- und Kosmetikgeschäft von LVMH im zweiten Quartal mit einem leichten Rückgang enttäuscht, da der Konsens hier einen Anstieg erwartet habe. Der Bereich Selective Retailing habe aber die Erwartungen deutlich übertroffen./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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20:41 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.07.26 LOréal Sell Deutsche Bank AG
22.07.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 LOréal Buy UBS AG