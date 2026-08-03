ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG (LEG Immobilien) nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Geschäfte der Immobiliengruppe entwickelten sich gut, ansonsten gebe es nicht viel Neues, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings stehe der operative Betriebsgewinn (FFO) unter Druck, belastet von höheren Investitionen und Zinsen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf LEG Immobilien
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LEG Immobilien
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle LEG Immobilien Aktie News
LEG Immobilien Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LEG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)