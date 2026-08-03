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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG (LEG Immobilien) nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Geschäfte der Immobiliengruppe entwickelten sich gut, ansonsten gebe es nicht viel Neues, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings stehe der operative Betriebsgewinn (FFO) unter Druck, belastet von höheren Investitionen und Zinsen./rob/bek/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:01 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)