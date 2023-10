ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 72 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Autobauer liege mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) sowie dem Barmittelzufluss ein wenig über den Konsensschätzungen, wobei die Margen im Pkw-Geschäft und im Bereich Mobility eine nachlassende Konjunkturdynamik signalisierten, schrieb Analyst Philippe Houchois am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Zahlen enthielten insgesamt aber keine Überraschungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 01:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 01:37 / ET

