ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta ( Meta Platforms (ex Facebook) ) mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Bei Meta zeichne sich im ersten Quartal das stärkste Wachstum seit fünf Jahren ab, doch der Ausblick auf das zweite Quartal könnte konjunkturell bedingt gedämpft ausfallen. Die Aktien seien aber ziemlich günstig./ag/tih

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