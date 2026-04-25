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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar

27.04.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
575,00 EUR -3,80 EUR -0,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aktuelle Signale vom Werbemarkt seien trotz des widrigen Umfelds robust, schrieb Brent Thill am Sonntag. Bei Meta zeichne sich im ersten Quartal das stärkste Wachstum seit fünf Jahren ab, doch der Ausblick auf das zweite Quartal könnte konjunkturell bedingt gedämpft ausfallen. Die Aktien seien aber ziemlich günstig./ag/tih

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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

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09:56Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
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02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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