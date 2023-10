ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Es gebe am dritten Quartal nicht viel auszusetzen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Betreibers sogenannter sozialer Netzwerke sei das stärkste seit dem vierten Quartal 2021 gewesen. Das Umsatzziel für das Schlussquartal 2023 lasse derweil Spielraum nach oben, trotz einer in Aussicht gestellten großen Bandbreite./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 21:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 00:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------