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ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Meta auf 'Buy' - Ziel 825 Dollar

01.07.26 21:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
542,40 EUR 50,95 EUR 10,37%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 825 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill kommentierte am Mittwochabend Spekulationen darüber, dass der Social-Media-Konzerns Pläne zur Entwicklung eines Cloud-Infrastrukturgeschäfts hegt. Er würde dies begrüßen, schrieb Thill und hält die Befürchtungen über Überkapazitäten für falsch. Meta habe Amazons AWS-Strategie verschlafen und wolle nun überschüssige Rechenleistung zu Geld machen, um etwa die Auslastung zu steigern und den Cashflow zu erhöhen. Ein Cloud-Geschäft sei zudem strategisch wichtig für die langfristigen KI-Ambitionen von Meta und würde die Reichweite über die eigenen Verbraucheranwendungen hinaus erweitern./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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