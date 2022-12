ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Metro AG auf 'Underperform' - Ziel 5 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Metro AG (METRO (St)) nach endgültigen Zahlen des Großhändlers sowie einer Anhebung der mittelfristigen Unternehmensziele auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der seit den im Oktober veröffentlichten Eckdaten bekannte, deutliche Margenrückgang im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres dürfte sich 2022/23 noch beschleunigen, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mitte der sehr breiten Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege rund drei Prozent unter der Konsensschätzung. Dies und die nur spärlichen Aussagen über die Gründe für den vagen Ausblick ließen für die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag eine lebhafte Debatte erwarten./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 13:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2022 / 13:55 / ET