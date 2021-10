ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 375 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Der Software-Riese habe sowohl mit seinen Resultaten als auch mit dem Umsatzausblick auf das zweite Geschäftsquartal positiv überrascht, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die nachhaltigen Wachstumstreiber wie etwa die Cloud-Computing-Plattform Azure seien intakt./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 01:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 01:41 / ET