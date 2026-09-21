ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 575 Dollar
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Die Plattform M365 Cloud sei das kommerziell am meisten unterschätzte Produkt des Softwarekonzerns, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Er setzt hier auf eine positive Trendwende und sieht Microsoft gut positioniert im Bereich Unternehmens-KI./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen