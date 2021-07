ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 285 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach vorläufigen Ergebniszahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Nettogewinn liege um mehr als ein Drittel über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Dienstag. Über Monate seien die Schäden durch Naturkatastrophen verhalten gewesen. Stürme in Zentraleuropa im Juni hätten an diesem Bild nicht viel geändert./bek/ck

