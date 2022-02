ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Rückversicherer habe die Markterwartungen erneut getoppt, schrieb Analyst Philip Kett am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die Vorlage von Geschäftszahlen. Wie bei Hannover Rück, Allianz und Zurich sei das Anlageergebnis besser und die Schaden/Kosten-Quote schlechter gewesen./ag/la

