ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 485 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Der Rückversicherer habe ergebnisseitig erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Analyst Philip Kett am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das Jahresziel für den Nettogewinn sei bestätigt worden, doch habe das Management angemerkt, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen sei, dieses Ziel zu übertreffen. Die vollständigen Zahlen werden am 8. Mai erwartet./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 06:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 06:14 / ET

